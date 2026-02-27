Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis, yurt dışı dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı
Yayınlanma:

Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan incelemelerde Edis'in yurt dışına çıktığı tespit edildi ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ünlü şarkıcı, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA NELER OLMUŞTU?

Söz konusu uyuşturucu soruşturması kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verildi.

Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdiBarış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdiSpor
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendiCHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendiGündem
Günün Manşetleri
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Hangi illerde yarın okullar tatil?
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu
Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
MSB'den İran açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İki ayda yüzde 23 kazandırdı! İki ayda yüzde 23 kazandırdı!
Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle