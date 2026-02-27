Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan incelemelerde Edis'in yurt dışına çıktığı tespit edildi ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ünlü şarkıcı, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA NELER OLMUŞTU?

Söz konusu uyuşturucu soruşturması kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verildi.