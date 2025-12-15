Şarkıcı Güllü cinayetinde kan donduran itiraf: 'Annesini nasıl aşağı attığını' tüm detaylarıyla anlattı!
Yalova'da ünlü sanatçı Güllü'nün feci ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada düğüm çözülüyor; olay gecesi evde bulunan tek görgü tanığının mahkeme tutanaklarına geçen ifadeleri, anne-kız arasındaki korkunç geceyi ve cinayetin soğukkanlı detaylarını gün yüzüne çıkardı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi, 26 Eylül tarihinde sanat dünyasını yasa boğan şüpheli bir ölüme sahne olmuştu. Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairenin terasından düşen 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma neticesinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve ev hapsine çarptırılan Sultan Nur Ulu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Olay anında dairede bulunan Sultan Nur Ulu’nun mahkemeye sunduğu ifade, cinayetin işleniş biçimine dair tüyler ürperten ayrıntıları ortaya koydu.
Mahkeme kayıtlarına giren ifadelere göre, Sultan Nur Ulu olay günü Tuğyan Gülter’in çocuğu için bir bakıcı görüşmesi yapmak üzere Yalova merkeze gittiklerini, ardından Çınarcık’taki eve döndüklerini belirtti. Akşam saatlerinde yemek yiyip film izlemeye başladıklarını aktaran Ulu, gerilimin Tuğyan’ın sık sık telefon görüşmeleri yapmasıyla başladığını anlattı.
Tuğyan’ın sevgilisi Kervan E. ile konuşmak için sürekli odayı terk etmesinin anne Güllü’yü rahatsız ettiğini belirten Ulu, "Gül anne Tuğyan'ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik, müzik açtık. Bu sırada Tuğyan da yanımızdaydı. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik" dedi.
BACAKLARINDAN TUTUP YUKARI ÇEKTİ
İfadesinin devamında olayın yaşandığı odaya geçtiklerini belirten tanık Ulu, müziğin ritmiyle dans ettikleri sırada yaşanan dehşet anlarını tüm çıplaklığıyla anlattı. Tuğyan’ın isteği üzerine 'Malkata' isimli şarkıyı açtığını ve anne Güllü’nin de odaya gelerek kendilerine katıldığını söyleyen Ulu, o sırada yüzündeki yara izini kontrol etmek için aynaya döndüğünü ifade etti. Aynadaki yansımadan cinayet anına şahitlik eden Ulu, gördüklerini şu sözlerle kayıtlara geçirdi:
"Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan geri geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk.
Daha sonra Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm.
Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum."
"BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ"
Cinayetin hemen ardından Tuğyan’ın soğukkanlı bir şekilde senaryo ürettiğini öne süren Ulu, "Daha sonra Tuğyan 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim" ifadelerini kullandı. Ambulansla hastaneye gittikleri sırada Tuğyan'ın kendisine yönelik "O da gelecek" dediğini belirten Ulu, korku dolu süreci şöyle anlattı:
"Biz evdeyken Hülya abla yanımıza gelmişti. Bana 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik 'Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine. O Güllü'nün kızı' dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahil kimseye söyleyemedim."
Ulu, cenaze sonrasında Bircan isimli bir başka kişinin de kendisine "Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünmüyorum. Kendine çok dikkat et" şeklinde uyarıda bulunduğunu, bu sebeple korkusunun arttığını dile getirdi. Suçun üzerine kalmasından endişe ettiği için Tuğyan’ın yanından ayrılamadığını belirten Ulu, katil zanlısının kendisini tehdit ettiğini şu sözlerle itiraf etti:
"Bu süreçte Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesinin ittirildiğini görmemdi. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak 'Koş' dedi."
CİNAYETİN PERDE ARKASINDAKİ SEBEP
Mahkeme heyetine verdiği ifadede, olay öncesinde herhangi bir cinayet planına tanık olmadığını vurgulayan Ulu, cinayetin motivasyonunu olaydan sonra öğrendiğini belirtti.
Tuğyan’ın annesine yönelik "Öldüreceğim onu" şeklindeki mesajlarını basından öğrendiğini söyleyen Ulu, "Tuğyan annesine yönelik her anne kız arasında olacak kadar küçük serzenişlerde bulunuyordu. Ancak bu denli büyük bir olaydan daha önce hiç bahsetmemişti.
Tuğyan'la hiçbir zaman Güllü'yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyan'ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan'ın annesini öldürmesinin nedeni küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar. Benim bunları bilme nedenim de Tuğyan'ın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır" diyerek sözlerini noktaladı.