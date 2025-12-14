Şarkıcı Güllü ölümünde kan konduran itiraf! İşte 'Malkata Tuzağı' detayları

Ünlü şarkıcı Güllü’nün (52) Yalova’daki 6’ncı kat evinden düşerek ölümüyle ilgili aylardır süren sır perdesi, 'manevi evladı' Sultan Nur Ulu'nun itiraflarıyla kalktı. Sultan Nur, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) tarafından annesine kurulan tuzağı anlattı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, cinayet planı şu adımlarla hayata geçirildi:

KAMERALARIN FİŞİ ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in annesini öldürmeyi kafasına koyduğu öne sürüldü. Normal geçen günün ardından akşam için eğlence ortamı tertip edildi.

Annesi Güllü lavabodayken, Tuğyan, Sultan Nur'a salondaki kameraların fişini çektirdi.

Kendi odasına geçerek pencereyi açtı. Bu odadaki pencere, sonradan eklendiği için zemin ile arasındaki yükseklik alçaktı.

MALKATA ÇALINDI

Tuğyan, annesi lavabodan çıkınca odaya gelmesi için Güllü'nün çok sevdiği, her duyduğunda oynamaya başladığı Bulgarca Malkata (küçük kız) şarkısını açtı.

Müziğin sesini duyan Güllü, "O ne lan!" diyerek kızı Tuğyan'ın odasına gitti.

Odaya girer girmez müziğin ritmiyle kızıyla dans etmeye başladı ve yatağın önüne, yani pencereye doğru ilerledi.

Pencereye yaklaşınca Tuğyan devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre, Tuğyan annesine “Anne camda kelebek var”diyerek Güllü’yü pencereye yönlendirdi.

Sultan Nur Ulu, ifadesinde şöyle anlattı:

“Gül Anne’nin yüzü cama dönüktü. Tuğyan dizlerinin yukarısından sarılıp Gül Anne’yi aşağı itti. Aşağı baktım, düşmüştü. Şoke oldum. Tuğyan bana ‘Koş’ dedi, aşağıya koştuk.”

İTİRAFÇI OLMAYI KABUL ETMİŞTİ

Sultan Nur Ulu, savcılık sorgusunda elde edilen ses kayıtları ve bulgular karşısında itirafçı olmayı kabul etti. Korktuğu için sustuğunu belirten Sultan Nur, ifadesinin sonunda "Oh rahatladım" dedi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuğyan’ın seçtiği Bulgarca Malkata şarkısının sözleri dikkat çekti:

"Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…"