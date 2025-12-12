Şarkıcı Güllü’nün ölümünde sorguda itiraf geldi! Arkadaşı: "Kızı itti” dedi

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay anında Güllü ve kızıyla aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter, emniyette sorguya alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ulu’nun bu ifadesi, soruşturma dosyasına “ilk itiraf” olarak yansıdı.

Tuğyan Ülkem Gülter ise Sultan Nur Ulu’nun iddialarını kabul etmedi ve annesinin ölümüne ilişkin suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter’in, işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin savcılık aşamasında netlik kazanması bekleniyor.