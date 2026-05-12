Şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Güney'in hukuki durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Bir dijital yayın platformundaki programa konuk olan ve yayın sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle emniyet güçlerince gözaltına alınıp tutuklanan şarkıcı, mahkemenin verdiği son kararla ev hapsi adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

YAYINDAKİ SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Sürecin başlarında yürütülen incelemelerde, programda bahsi geçen ve Güney'in özendirici açıklamalarda bulunduğu Ayahuska çayının içeriği mercek altına alındı. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, söz konusu çayın içerisinde bulunan DMT maddesinin 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler listesinde yer aldığı belirlendi. Bu resmi tespitin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, operasyon düzenleyerek şarkıcıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade süreci ve yasal işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi. İlk olarak savcılık makamına ifade veren şarkıcı, buradaki işlemlerinin noktalanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik, soruşturma dosyası kapsamında Yusuf Güney'i ‘uyuşturucu-uyarıcı etken maddesini özendirme' suçundan tutukladı.

Soruşturmada yaşanan bu son gelişmeyle beraber şarkıcının mevcut tutukluluk hali kaldırılarak ev hapsi adli kontrol şartına çevrildi.