Subay ve astsubaydan oluşan 150 kişilik SAS ve SAT timi Afrin’e gitti. Suriye’de görevlendirilen o komandolardan biri kızının oyuncaklarını da Afrin’e götürdü. SAS komandosu oyuncakları Afrin’in çocuklarına hediye edecek.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda meskûn mahal operasyonları aşamasına geçiliyor. Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri Afrin’e sevk edildi. JÖH ve PÖH’lerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin birliklerinden olan Sualtı Savunma Komandoları (SAS) ve Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) da Afrin’e gönderildi.









SAS’LAR AFRİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK HEDİYE EDECEK



Yurt dışı görevine giden komandolardan biri kızının oyuncaklarını da yanında götürdü. Afrin şehir merkezinde kritik görevler yapacak olan SAS komandosu kızının oyuncaklarını Afrin’in çocuklarına verecek. Bomba imha uzmanı oyuncakları kızı ile birlikte seçti. Küçük kızın son kez oynadığı oyuncaklarla artık Afrinli çocuklar oynayacak.







SAS VE SAT’LAR İÇİN KURBAN KESİLDİ



Subay ve astsubaylardan oluşan 150 kişilik SAS ve SAT komandoları 23 Şubat’ta yurt dışı görevine çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en etkili birimleri arasında yer alan SAS ve SAT’lar için Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Subay ve Astsubay aileleri de törene katıldı. SAS ve SAT’lar için kurban kesildi. 150 kişilik seçkin birlik içinde çok sayıda keskin nişancı ve bomba imha uzmanı yer aldı.







SAS’LAR PATLAYICILARI İMHA EDECEK



SAS komandoları Türk Deniz Kuvvetleri’nin subay ve astsubayları arasından seçilen, yetenekli askerlerden oluşan teknik bir birlik. SAS’lar aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin ilk ve tek bomba imha birliği. Sualtı Savunma'nın görevleri kıyı savunma operasyonları çerçevesinde, mayın veya patlamamış torpidoların imhası, sualtı engellerinin imhasının yanı sıra, terörle mücadele kapsamında el yapımı patlayıcıları imha etmek. Güneydoğu illerindeki hendek harekâtında görev yapan SAS Komandoları binlerce EYP, GEYP, tuzaklı patlayıcı ve zaman ya da hareket ayarlı patlayıcıları bularak imha etmişti. SAS’lar Fırat Kalkanı Harekâtı’nda özellikle El Bab şehir merkezinin patlayıcı ve tuzaklardan temizlenmesi sürecinde de kritik görevleri yerine getirmişlerdi. SAS timleri Jandarma, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât polisleriyle tam uyum içinde çalışmasıyla da dikkat çekmişti.







SAT’LAR SİVİL RİSKİNİ AZALTACAK



Sualtı Taarruz (SAT) komandoları da istihbarat toplama, görüntü alma, bilgi edinme gibi görevlerde aktif görevler icra ediyor. Tehditlere karşı tehlikeyi ortadan kaldırma, yabancı bölgelerde kontrol sağlama, rehin alım ve kaçırılma durumlarına müdahale gibi tehlikeli ve sivil hayatının riske girdiği durumlarda görev alırlar. Özel Kuvvetler Komutanlığı timleriyle omuz omuza harekât eden SAT komandoları son dönemde yurt içindeki hendek operasyonları, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki başarıları ile hafızalarda.







Ufuk Akkaya

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