Şaşırtan veriler... Türkiye'nin en popüler ad ve soyadları belli oldu!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'nin en yaygın soyadı yine değişmedi. "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Bu listeyi 899 bin 722 kişiyle "Kaya" ve 876 bin 934 kişiyle "Demir" takip etti.

Listenin devamında öne çıkan diğer soyadları ise şöyle sıralandı:

"Çelik" 717 bin 655 kişi

"Yıldız" 697 bin 80 kişi

"Şahin" 688 bin 214 kişi

"Yıldırım" 666 bin 723 kişi

ERKEK İSİMLERİNDE "MEHMET" VE "MUSTAFA" AĞIRLIĞI

Türkiye genelinde erkekler arasında en yaygın isim tercihlerinde geleneksel yapı bozulmadı. "Mehmet" ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle zirvenin tek sahibi oldu. Mehmet ismini sırasıyla şu isimler izledi:

"Mustafa": 1 milyon 57 bin 634 kişi

"Ahmet": 857 bin 105 kişi

"Ali": 736 bin 478 kişi

"Hüseyin": 571 bin 822 kişi

KADINLARDA "FATMA" VE "AYŞE" İLK SIRADA

Kadın isimlerinde de tablo benzerlik gösteriyor. Türkiye genelinde 1 milyon 152 bin 158 kişiyle "Fatma" ismi listenin en başında yer alıyor. Hemen ardından 906 bin 873 kişiyle "Ayşe" ve 776 bin 708 kişiyle "Emine" geliyor. "Hatice" ve "Zeynep" isimleri de 700 bin barajını aşarak en yaygın kullanılanlar arasında yerini koruyor.

175 BİN KİŞİLİK BÜYÜK ERİME!

Galerimizin en kritik noktası olan istatistikler, Türkiye'nin en popüler iki ismindeki dramatik azalmayı gözler önüne seriyor. İsimlerdeki düşüş rakamları şöyle:

"Mehmet" İsmi: 2018'de 1 milyon 361 bin 958 olan sayı, 2025'te 1 milyon 271 bin 896'ya geriledi. Kaybedilen sayı: 90 bin 62 kişi.

"Fatma" İsmi: 2018'de 1 milyon 235 bin 828 olan sayı, 2025'te 1 milyon 152 bin 158'e düştü. Kaybedilen sayı: 83 bin 670 kişi.

Toplamda yaklaşık 175 bin kişilik bu azalmaya karşın, "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı aynı süreçte 43 bin 453 kişilik bir artış gösterdi.