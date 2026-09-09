Şatafatlı videolara peş peşe operasyon! Biri tutuklandı, diğeri gözaltında: Adalet Bakanı'ndan net uyarı

Düğününde takılan kilolarca altınla gündem olan ve yürütülen mali soruşturma kapsamında tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından, benzer kurgusal videolarla dikkat çeken Ali Haydar Kurum da İstanbul'da gözaltına alındı. Gelişmelere ilişkin net mesajlar veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir. Sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" dedi.

MİLYONLUK ALTIN ŞOVU CEZAEVİNDE BİTTİ

Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen mali tahkikat ve MASAK incelemelerinin ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle suçtan kaynaklanan gelirleri meşru göstermeye çalıştığı belirlenen şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZER VİDEOLAR ÇEKEN ALİ HAYDAR KURUM DA GÖZALTINDA

Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti:

Sosyal medyada benzer şatafat ve güç gösterisi içerikleri üreten Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüpheli hakkında gözaltı, ikamet araması ve dijital materyallere el koyma işlemlerini uyguladı.

BAKAN GÜRLEK: SANAL ŞÖHRET SUÇ GELİRLERİNİ ÖRTEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyayı suç gelirlerini aklamak veya toplumda korku yaymak için kullanan hesaplara karşı yargının tavizsiz duruşunu vurguladı:

Vatandaşların huzurunu bozan, korku ve tedirginlik oluşturan kurgusal paylaşımlar ile suç gelirlerini perdelemeye dönük mizansenlerin tek tek mercek altına alındığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığını belirten Bakan Gürlek, paylaşımların arkasındaki finansal ve teknik bağlantıların ortaya çıkarılarak yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılacağını ifade etti.