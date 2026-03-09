Savaş cephesinden haber: Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Ulusal Kanal’ın savaşın ilk gününden itibaren “medya cephesinin önünde” olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal ekranlarında konuşan Bursalı, son dokuz günde kanalın 160 milyonun üzerinde izlendiğini ve televizyon izlenmelerinin 40 kat arttığını ifade etti.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bursalı, Türksat tarafından gönderilen bildirime göre kanalın 236 bin dolar borcun ödenmemesi halinde 24 Mart 2026 saat 23.59 itibarıyla yayınının kesileceğinin bildirildiğini aktardı. Anadolu Ajansı tarafından da Ulusal Kanal ve Aydınlık’a borç bildirimi gönderildiğini belirten Bursalı, zamanlamaya dikkat çekti:

"Anadolu Ajansı bir haber yayınladı. Bütün Türkiye bu haberi gördü. İran'ın ‘çaresizliğinde' F-35 ilklere imza atıyor.

Dolayısıyla bunu en önce bize gösterdik. Bu dedik Anadolu Ajansına yakışmaz, Anadolu Ajansı hangi mevziden bu haberleri yapıyor dedik ve arkasından 6 Mart günü Türksat'tan hemen sonra hem Ulusal Kanal'a hem Aydınlık Gazetesine Anadolu Ajansı borcunuzu ödeyin yoksa sizi icraya veriyoruz bildirimleri geldi.”

Bursalı, Ulusal Kanal’a gönderilen borç bildirimleri ve yayın kesme tehdidine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

DİĞER KANALLARA TOLERANS, ULUSAL KANAL’A TEBLİGAT

"Biz bu bombardımanın altından da kalkarız. Bu tebligatları da yırtar atarız. Bu borcu öderiz. Biz elbette o borcumuzu ödeyeceğiz.

Şimdi diğer kanallara onca tolerans tanınırken birdenbire savaşın ortasında bir takım eleştirilerimizden sonra bu alacakların kapıya dayanması neden? Bunu bir tesadüf olarak mı göreceğiz? Bunun bir tesadüf olmadığı çok açık ortada”

BU BORCUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Ulusal Kanal’ın emperyalizme karşı yürütülen mücadelenin sesi olduğunu belirten Bursalı, yurttaşlara, iş insanlarına ve vatanseverlere destek çağrısında bulundu. Bursalı, Ulusal Kanal’ın yayınlarını sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak “Gelin, omuz verin.” ifadelerini kullandı:

24 Mart saat 00.00’a kadar Türksat borcu kapımızda, Anadolu Ajansı 10 gün süre verdi, o da kapımızda.

Bu borcun üstesinden geliriz. O yüzden bütün yurttaşlarımızdan, bizi izleyen bütün değerli insanlarımızdan, emperyalizme karşı mücadele eden bütün vatanseverlere, sanayicisine, iş insanlarına, emekçilerine, halkımıza, bütün kesimlere sesleniyoruz. Gelin, omuz verin.”

Yayında ayrıca Ulusal Kanal’a destek olmak isteyenler için bağış bilgileri de paylaşıldı:

IBAN: TR78 0001 5001 5800 7304 7875 29

Alıcı: İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı

Banka: VakıfBank Beyoğlu Şubesi

İletişim: 0534 364 23 24 – 0535 545 70 65

Yayında kampanya için 25 milyon TL hedef konulduğu da belirtildi.