Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nı tamamlayan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu. Daha sonrasında Marmara Denizi'ne açıldılar

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı başlayan Denizkurdu-2019 tatbikatını tamamlayan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'nda görevini bitiren TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.



Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu.



Gemiler, daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.



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