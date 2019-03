Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda yapılan Mavi Vatan Tatbikatı 4'ncü gününü geride bıraktı. Çeşitli harp senaryolarını icra edecek savaş gemileri, sabaha karşı İstanbul Boğazı'ndan geçti. Görüntüler belgeselleri aratmadı

Denizlerin hakimi Türk donanması, Mavi Vatan'da dev tatbikatını tüm hızıyla sürdürüyor.



Tatbikatta görev alan fırkateynler, şafak vakti İstanbul Boğazı'dan geçti.



Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri, an be an kaydedildi.



Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerledi.



Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de devam eden tatbikat 8 Mart'a kadar devam edecek.



ulusal.com.tr