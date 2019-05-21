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Savaş gemileri ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının üç denizde eş zamanlı düzenlediği en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor. Tatbikatta görevini icra eden savaş gemileri 33 limanda halkın ziyaretine açılıyor.

Savaş gemileri ziyarete açıldı

Dosta güven, düşmana korku salan dev deniz tatbikatı Deniz Kurdu sürüyor. 

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de eş zamanlı icra edilen tatbikata 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter 25 bin 900 personel katılıyor.

Tatbikata görevini başarıyla icra eden savaş gemileri 33 limanda ziyaretçilere kapılarını açtı.

TCG Yıldırım, TCG Gökçeada, TCG Meltem, TCG Poyraz ve TCG Edremit Muğla’da, TCG Akçakoca" ve "TCG Yavuz" ise İzmir de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muğla’da vatandaşlar yolcu limanında ve Marmaris Körfezi'nde ziyaret edilen gemilere, Atatürk Meydanı'ndan günübirlik gezi tekneleriyle taşındı.

İzmir Alsancak Limanında ise vatandaşların ve öğrencilerin tatbikata katılan savaş gemilerine ilgisi büyük.

Savaş gemilerini gezen öğrencilere gemi personeli bilgi verdi ve gemileri tanıttı.

Gemiler, 23 Mayıs Perşembe günü saat  17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Deniz kurdu tatbikatı ise  25 Mayıs tarihinde son bulacak.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #deniz kuvvetleri #denizkurdu
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