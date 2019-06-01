ABD yapımı dünyaca ünlü savaş oyunu Call of Duty’nin son sürümünde terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’liler ve kimyasal kışkırtmalarıyla bilinen ‘Beyaz Baretliler’ kahraman olarak gösterildi. Oyunun yazarı Taylor Kurosaki bir gazeteye verdiği demeçte, “Oyun için ilhamı PKK/YPG’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadeleden aldım” dedi

ABD menşeili dünyaca ünlü savaş oyunu ‘Call of Duty’nin ‘Infinity Ward’ sürümünde skandal öğeler olduğu ortaya çıktı. Oyunda, Suriye’deki kimyasal provokasyonların başrol oyuncusu ‘Beyaz Baretliler’ ile PKK’nın Suriye uzantısı YPG’lilere yer verildi.



KURMACA BÖLGE SURİYE



"Call of Duty: Modern Warfare" adlı oyunun fragmanı dün yayınlandı. Modern vekalet savaşlarının konu alındığı oyunla ilgili tasarımcılar, savaşın ‘ahlaki olarak gri’ yönlerine yer verdiklerini söyledi.



Oyun, Ortadoğu’nun kurmaca Urzikistan bölgesinde geçse de, oyun yazarı Taylor Kurosaki, Los Angeles Times’a verdiği demeçte, oyun için ilhamı "Suriye iç savaşında YPG’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadeleden"aldığını söyledi. Oyunda YPG’lilerin tasvir edildiği bölümlerin yer alması bekleniyor.



‘BEYAZ BARETLİLER’ SAHNEDE



Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Fragmanın bir bölümünde de Suriye’deki kimyasal provokasyonların başrol oyuncusu olan ‘Beyaz Baretliler’in olduğu görülüyor. Beyaz Baretliler iki sahnede beliriyor. Birincisinde, Rus uçağı tarafından yapıldığı düşünülen bir harekat sonrası molozlarla dolu bir kent meydanında kalabalık arasındalar. İkincisinde ise duman ve yanan molozlar arasında ortaya çıkıyorlar ve bir sedye üzerindeki yaralıyı dikkatlice yere indiriyorlar.



ulusal.com.tr