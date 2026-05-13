Savaş sırasında gizli görüşme! Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni gizlice ziyaret ettiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde “tarihi bir ilerlemeye” yol açtığı ifade edildi.

ASKERİ VE İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ İDDİASI

ABD merkezli Axios’un 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında savaş sürecinde askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin üst seviyeye çıktığı öne sürülmüştü.

Haberde, Netanyahu’nun savaşın ilk günlerinde Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ile bu sistemi kullanacak onlarca İsrail askerinin BAE’ye gönderilmesi talimatını verdiği iddia edilmişti.

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ DOĞRULADI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Tel Aviv’de katıldığı bir konferansta İsrail’in savaş sırasında BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve bu sistemlerin işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.