Savaş sırasında gizli görüşme! Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni gizlice ziyaret ettiği açıklandı. Görüşmede İsrail-BAE ilişkileri ve güvenlik işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Savaş sırasında gizli görüşme! Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni gizlice ziyaret ettiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde “tarihi bir ilerlemeye” yol açtığı ifade edildi.

ASKERİ VE İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ İDDİASI

ABD merkezli Axios’un 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında savaş sürecinde askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin üst seviyeye çıktığı öne sürülmüştü.

Haberde, Netanyahu’nun savaşın ilk günlerinde Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ile bu sistemi kullanacak onlarca İsrail askerinin BAE’ye gönderilmesi talimatını verdiği iddia edilmişti.

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ DOĞRULADI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Tel Aviv’de katıldığı bir konferansta İsrail’in savaş sırasında BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve bu sistemlerin işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

MHP Lideri Bahçeli'den 'Fatih Terim' talimatıMHP Lideri Bahçeli'den 'Fatih Terim' talimatıGündem
İBB Meclisinde ortalık karıştı! Tansiyon yükseldi: Oturuma ara verildiİBB Meclisinde ortalık karıştı! Tansiyon yükseldi: Oturuma ara verildiGündem
İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi!İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

netanyahu BAE iran axios abd
Günün Manşetleri
Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu
İBB Meclisinde ortalık karıştı! Oturuma ara verildi
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
İran füze sahalarının %90’ını korumayı başardı!
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi! İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi!
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar