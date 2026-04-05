Savaş sofrayı nasıl etkiliyor?

Küresel piyasalardaki jeopolitik kırılmalar, enerji koridorları üzerinden doğrudan gıda sistemine sirayet ediyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) güncel raporuna göre, gıda fiyatlarındaki yükseliş trendi üst üste ikinci ayına girdi. Bu durum, enerji maliyetlerinin gıda arz zinciri üzerindeki "görünmeyen maliyet" etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

ENERJİ VE LOJİSTİK MALİYETLERİNİN GIDAYA YANSIMASI

Modern gıda üretim sisteminin enerjiden bağımsız hareket edemediği gerçeği, fiyatlamalarda temel belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Petrol ve özellikle dizel fiyatlarındaki dalgalanmalar; tarım makinelerinin işletilmesinden ürünlerin taşınmasına, işleme süreçlerinden paketleme aşamasına kadar her halkada maliyet artışına yol açıyor. Enerji arzındaki aksamalar, lojistik maliyetlerini yukarı çekerek son tüketici fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

STRATEJİK TEHDİT: GÜBRE KRİZİ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin en kritik yansıması, yüksek enerji yoğunluklu bir sektör olan gübre üretiminde gözlemleniyor. Küresel gübre ticaret yollarındaki aksamalar, çiftçiler üzerinde maliyet baskısı yaratırken; uzmanlar bu tablonun daha az ekim ve düşük verimle sonuçlanabileceği konusunda uyarıyor. Bugün yaşanan maliyet artışlarının, asıl etkisini hasat döneminde daha sert fiyat hareketleriyle göstereceği analiz ediliyor.

ÜRÜN BAZLI ARTIŞ GRAFİĞİ

Mart ayı verileri, temel gıda maddelerindeki artışın keskinleştiğini gösteriyor. Ürün gruplarına göre kaydedilen yükseliş oranları şöyledir:

Şeker: %7

Bitkisel Yağlar: %5

Buğday: %4,3

Süt ve Et Ürünleri: Kademeli yükseliş eğilimi

GELİR GRUPLARI VE GIDA GÜVENSİZLİĞİ RİSKİ

Gıda fiyatlarındaki artışın sosyo-ekonomik etkisi, ülkelerin gelir seviyelerine göre değişkenlik gösteriyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde hanehalkı bütçesinin gıdaya ayrılan payı %65 seviyelerine kadar çıkarken, yüksek gelirli gruplarda bu oran %20 civarında kalıyor. Bu eşitsizlik, küresel ölçekte "gıda güvensizliği" riskini büyütüyor.

2026 PROJEKSİYONU VE BEKLENTİLER

Uluslararası kuruluşlar, 2026’nın ilk yarısında gübre fiyatlarının %15 ila %20 bandında yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, gıda üretim maliyetlerinin kalıcı bir yüksekliğe evrilebileceğine ve yeterli besine erişimin küresel bir sorun haline gelebileceğine işaret ediyor.