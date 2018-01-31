Türk ordusu dosta düşmana gücünü gösteriyor. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı, kararlılıkla sürdürülüyor. 12 gündür devam eden operasyonlarda 712 terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları staretejik önemi yüksek olan Darmık Dağı'nda ağır bombardımana başladı...

Zeytin Dalı Harekatı'nda 712 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yaptı.



Yazılı açıklamada, sadece teröristlerin hedef alındığı, sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği belirtildi.



Son olarak Afrin'de Türk savaş uçukları PKK/PYD ve IŞİD'e ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedefi imha etti. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.



Bölgeden elde edilen bilgilere göre bu operasyonda 63 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 oldu.



Afrin'deki operasyonlar hava ve kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.



Burseya Dağı'nda el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği sürerken Darmık Dağı'na ağır bombardıman başladı.



Türk jetleri sınır boyunca uzanan Darmık Dağı'nı 8 ayrı noktadan vurdu. Dağın hakim tepelerindeki mevziler ve tüneller hedef alındı. Türkiye'ye bakan cephesinde sarp yamaçlar olduğu için kara birlikleri dağın güney cephesindeki düz yamaçlarda ilerliyor.



Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentin batısındaki Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Bak Ubasi köyleriPYD/PKK'dan arındırdı. Operasyonların 12. gününde kurtarılan nokta sayısı 24'e yükseldi. Bu noktalardan 18 köy, 5'i stratejik tepe...



İşte Darmık Dağı'nda bombalanan bölge

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.







Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.



Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi.



Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti..



