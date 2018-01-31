Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde savaş uçakları bir kez daha havalandı. TSK'nın hedefi Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı.

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda sekiz ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.



Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Burseya Dağı'nın batısında, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.



Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar ise daha çok Burseya Dağı çevresine atış yapıyor.





İşte Darmık Dağı'nda bombalanan bölge







