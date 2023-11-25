Savaş Uçakları PKK'ya Bomba Yağdırdı

Savaş uçakları PKK'ya bomba yağdırdı. Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu. 17 sığınak, barınak ve depo yok edildi.

Savaş Uçakları PKK'ya Bomba Yağdırdı
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Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında "Harekatlar sırasında, sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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# pkk # terörle mücadele # ırak
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