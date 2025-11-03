Savcı 15 yıl istedi! Görevden alınan Ahmet Özer'in 'kent uzlaşısı' davasında yeni gelişme

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı "kent uzlaşısı" davasının üçüncü duruşması bugün (3 Kasım Pazartesi) görüldü. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, sanık Ahmet Özer’in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Davanın normalde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyordu. Ancak, mevcut salonun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 2 numaralı duruşma salonuna taşındı. Duruşma saat 10:40 sıralarında başladı.

KARAR ÇIKMADI, DAVA 2026'YA ERTELENDİ

Savcının mütalaasına rağmen, mahkeme heyeti bugünkü duruşmada bir karara varmadı. Yargılamanın devamına karar veren mahkeme, davayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ilk olarak 4 Kasım'da tutuklanmış ve bu süreçte Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Özer, 14 Temmuz 2025'te "kent uzlaşısı" soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen serbest kalamamıştı. Özer, aynı gün "İhale yolsuzluğu" suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Özer hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlaması da bulunuyor.