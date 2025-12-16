Savcı Ercan Kayhan cinayetinde ilk duruşma: Sanık hakim karşısına çıktı

Çekmeköy’de yaşanan ve yargı camiasını yasa boğan cinayetin davası Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı yemek yediği esnada bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mustafa Can Gül, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Gül’ün yanı sıra maktul savcının acılı ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Gül, savunması için kendisine söz verildiğinde psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını beyan etti.

Duruşmaya damga vuran anlar ise olay anının en yakın tanığı olan maktul Ercan Kayhan'ın iş ortağı Bilal Bilgin’in ifadeleriyle yaşandı. Olay günü mutfakta sipariş hazırladığını belirten Bilgin, sanığın bir anda mutfağa daldığını anlattı. Dehşet anlarını saniye saniye aktaran Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin?' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan Bey'e yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim. Ercan yere düşmüştü. Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girdim, haber verdim. Döndüğümde vefat etmişti."

Tanık Bilgin’in bu beyanları sırasında araya giren sanık Gül, mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan çıkartıldı ancak Bilgin’in sözlerini tamamlamasının ardından tekrar salona alındı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KORKUNÇ İFADE

Olay günü mekanda müşteri olarak bulunan ve dehşete tanıklık eden Celal Can’ın anlattıkları ise saldırının vahşetini gözler önüne serdi. Mekana nişanlısı Ayşegül Temel ile gittiğini ve aile dostu olan Savcı Ercan Kayhan ile bir süre sohbet ettiğini belirten Can, olayın gelişimini şöyle aktardı: "Kalktığında Ercan, olayın olduğu bölüme gitti. Sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Şakalaşıyorlar sandım. Ercan müdahaleye gitti. Ayşegül, sanığın elinde bıçak gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yanlarına koştum. Sanık, Ercan'ı boynundan tutmuş eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük. Sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın, Ercan'ın boğazını kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı."

Duruşmada tanık kürsüsüne çıkan sanık Gül’ün annesi, oğlu ile maktul Ercan Kayhan’ın bir dönem yakın olduklarını iddia etti. Anne, Kayhan’ın oğluna çeşitli vaatlerde bulunduğunu, daha sonra ise çevresinden uzaklaştırdığını ve bu sebeple oğlunun boşluğa düştüğünü öne sürdü. Bu iddialar üzerine maktulün ailesi tanığa sert tepki gösterdi. Sanık Gül’ün de araya girmesiyle salonda kısa süreli bir tartışma yaşanırken, gerginliğin artması üzerine sanık ve annesi duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

Sanık Gül’ün babası ise verdiği ifadede, oğlunun maktulün işletmesinden ayrıldıktan sonra başka bir işe girdiğini ancak kısa süre sonra işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma maktulün sebep olduğunu savundu.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Savunmaların ve tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, henüz dinlenmeyen 3 tanığın gelecek celsede dinlenmesine ve otopsi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 Eylül tarihinde Çekmeköy’deki restorana gelen Savcı Kayhan’ın, geçmişte aynı işletmede garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü detaylandırılmıştı. İddianamede sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca, cinayet öncesinde müşteki Bilal Bilgin’i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ayrı bir iddianameyle sanığın "silahla tehdit" suçundan da 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.