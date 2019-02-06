Türk Ordusuna casusluk adı altında sahte delil üretilerek kumpas kuran 91 sanığın yargılamasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. FETÖ mensubu olmakla suçlanan istihbaratçı polis şefleri savcının mütalaasıyla “rahatlamış bir görüntü” verdi. Çünkü duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında “kumpas delili yok” demişti.

Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadelede gözler İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde. Sahte deliller üreterek Türk Ordusuna kumpas kuran FETÖ mensuplarının yargılandığı davada duruşma savcısı Sacit Savaşçı “kumpasın delili yok” dedi.



Savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından 91 sanıklı yargılamaya bugün devam edildi. Davada İzmir askeri casusluk kumpası kuran polis şefleri yargılanıyor. Tutuklu polis şeflerinin “kumpasın delili yok” mütalaasından iki gün sonraki duruşmada rahat tavırlar sergilediği görüldü.



Tutuklu istihbaratçı Memduh Tosun, suçsuz olduğunu ve beraat edeceğine emin olduğunu söyledi. Suçlamaları reddeden sanıklar uzun uzun ek savunma verdiler ve beratlarını istediler.



Savcının “Kumpas Delili Yok” mütalaasının ardından FETÖ’nün mahrem imamı olan itirafçı Ali Bal olarak ifade vermişti. İtirafçı Bal, polis şefi M.E.Y'nin mahrem imamları toplayarak, Narin Korkmaz'la bağlantılı olan ancak FETÖ'cü olmayan TSK mensuplarıyla ilgili delil üretilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.



Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, 3 tutuklu polisin tahliyesine karar verdi. Davanın karar duruşması ise 24 Nisan'da başlayacak.



Bu arada Askeri casusluk kumpasını yapanlar hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı. Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, savcı Zafer Kılınç ve hakim Atilla Rahman'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli “görevi kötüye kullanmakla” suçlandı.



Savcının “kumpasında delili yok” mütalaasının ardından kumpas suçlaması yerine görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlanması dikkatlerden kaçmadı.





ulusal.com.tr