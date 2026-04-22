Savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun! 580 saatlik kamera görüntüsü gerçeği ortaya çıkardı

Olay, 14 Nisan 2026 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli E.T. (80) ve eşi N.T.'yi (59) telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, "banka ve kuyumcu soygununa karışan şahısların üzerinde kimlik bilgileriniz bulundu, evinizde arama yapılacak" bahanesiyle aileyi kandırdı. Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı bir soruşturma yürüterek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

EŞİNİ ADLİYEYE GÖNDERİP KADININ ALTINLARINI ALDI

Dolandırıcılar, kurdukları plan doğrultusunda ilk olarak E.T.'yi evden çıkararak adliyeye yönlendirdi. Eşinin evden ayrılmasıyla yalnız kalan N.T.'nin kapısına kısa süre sonra 35-40 yaşlarında bir şahıs geldi. Şüpheli, evde arama yapılacağı yalanıyla kadından poşet içerisinde 2 adet Adana burma bilezik, 1 adet beşibiryerde, 2 adet Ajda bilezik, 4 adet yüzük, 10 adet gram altın ve bir adet altın kaplama kol saatini teslim aldı. Çift, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında çevrede bulunan 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntü tek tek mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Tahtakale Mahallesi, Atatürk (Heykel) Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Ardından Tuzpazarı çarşısında kalabalığın arasına karışan şahsın, bir iş yerinde kıyafetlerini değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştığı tespit edildi.

2 MİLYONLUK ZİYNET EŞYASI EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

Adım adım izlenen güzergahın ardından kimliği tespit edilen 40 yaşındaki şüpheli H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen tüm ziynet eşyaları mağdur çifte eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.