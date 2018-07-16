İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği haberleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Valilik de soruşturma izni verdi.

ağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli çocukların hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastanede görevli 59 sağlık görevlisi hakkında "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İstanbul Valiliği'nden de soruşturma izni istedi. İstanbul Valiliği de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu Valiliğin soruşturma izninin kesinleşmesinin ardından sağlık görevlilerinin ifadesine başvurulacak.



Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuklar'la ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildiriminin eksiksiz yapıldığı bildirildi.



Bakanlık tarafından, bazı basın yayın organlarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildiriminin eksiksiz olarak yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle Kulak Burun Boğaz (KBB), İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvurdukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır.

Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, kadın doğum poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir."