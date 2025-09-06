Savcılık devreye girdi! Köseler yeniden cezaevine giriyor

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu isimlerin tahliye edilmesine yönelik mahkeme kararına, savcılıktan itiraz geldi. Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre savcılık, sadece Köseler için değil, aynı dosyada adı geçen Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci için de tutuklama talep etti.

GEREKÇE: SUÇUN MAHİYETİ VE DELİLLERİN TOPLANMAMIŞ OLMASI

Savcılık, yaptığı itirazda tahliye kararının yetersiz olduğunu savundu. Gerekçeler arasında “suçun vasıf ve mahiyeti” ile “delillerin henüz tamamen toplanmamış olması” ön plana çıktı. Bu unsurların, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından kritik olduğu belirtilerek, mevcut durumda verilen yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi.