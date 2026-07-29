Savcılık harekete geçti! Canbequit'in tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve "Canbequit" kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya yayıncısının Türkiye'deki tüm hesaplarına erişim engeli kararı alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Savcılık harekete geçti! Canbequit'in tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere ve zararlı içeriklere karşı yeni bir hukuki adımı hayata geçirdi. ABD merkezli olarak dijital platformlarda faaliyet gösteren "Canbequit" rumuzlu yayıncı hakkında bir süredir devam eden incelemeler tamamlanarak yasal süreç işletildi. Savcılık makamı, şahsın kontrolünde olan ve ülkemizden erişilebilen bütün sosyal medya mecralarındaki yayınlarını durdurdu.

YAPAY ZEKA İLE MÜSTEHCENLİK VE YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Uygulanan erişim engeli kararının temelinde birden fazla hukuki ihlal tespiti bulunuyor. Yürütülen soruşturma dosyasında, söz konusu kullanıcının yasa dışı bahis sitelerinin reklamını ve tanıtımını aktif olarak yaptığı bilgisine yer verildi. Bununla birlikte, yayınlarda Türk aile yapısını ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek içerikler üretildiği saptandı.

Ayrıca yayıncının, yapay zeka teknolojilerini kullanarak gerçeklik algısını bozan müstehcen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yürütülen soruşturma kapsamında, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir"

Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı! Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyorMuğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı! Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyorYurt
Almanya'daki oğuldan vicdan sızlatan hamle! Amasya'daki 90 yaşındaki annesini sokağa atıyor!Almanya'daki oğuldan vicdan sızlatan hamle! Amasya'daki 90 yaşındaki annesini sokağa atıyor!Yurt
Günün Manşetleri
Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı!
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Alevler evlere sıçradı, hastane boşaltıldı!
Antalya Kumluca'da orman yangını
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şok itiraf!
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirime neşter
Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı!
O illerde yaşayanlar dikkat!
Çok Okunanlar
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti! Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti!
Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor!
İstanbul 30 Temmuz kesintisi programı İstanbul 30 Temmuz kesintisi programı