Savcılık harekete geçti! Canbequit'in tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere ve zararlı içeriklere karşı yeni bir hukuki adımı hayata geçirdi. ABD merkezli olarak dijital platformlarda faaliyet gösteren "Canbequit" rumuzlu yayıncı hakkında bir süredir devam eden incelemeler tamamlanarak yasal süreç işletildi. Savcılık makamı, şahsın kontrolünde olan ve ülkemizden erişilebilen bütün sosyal medya mecralarındaki yayınlarını durdurdu.

YAPAY ZEKA İLE MÜSTEHCENLİK VE YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Uygulanan erişim engeli kararının temelinde birden fazla hukuki ihlal tespiti bulunuyor. Yürütülen soruşturma dosyasında, söz konusu kullanıcının yasa dışı bahis sitelerinin reklamını ve tanıtımını aktif olarak yaptığı bilgisine yer verildi. Bununla birlikte, yayınlarda Türk aile yapısını ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek içerikler üretildiği saptandı.

Ayrıca yayıncının, yapay zeka teknolojilerini kullanarak gerçeklik algısını bozan müstehcen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir"