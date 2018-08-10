Aydınlık Gazetesinin ortaya çıkardığı, Ulusal Kanal’ın görüntülerini yayınladığı çocuk basketbol takımındaki toplu çocuk taciz skandalı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, konuya ilişkin soruşturma başladı. Taciz skandalına tepkiler de vardı.

Çocuklara zorla taciz etmişlerdi. Savcılık harekete geçti.



Skandalı Aydınlık Gazetesi ortaya çıkarmış, Ulusal Kanal görüntülerini karartarak yayınlamıştı. Türk Telekom’un isim hakkını verdiği çocuk basketbol takımında oynayan çocuklara yapılan toplu taciz skandalı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hukuki süreci başlattı. Konu hakkında soruşturma başlatıldı. Asaiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçti.



Toplu taciz skandalına tepkiler de geldi. Ankara Kadın Meclisi üyeleri Basketbol okulunun önünde eylem düzenledi.



Olayın yaşandığı basketbol okullarının sorumlusu Gencer Baytimur olayın taciz değil, şakadan ibaret olduğunu açıklamıştı. Kadın Meclisi üyeleri olayın istismar olduğunu, ilgili okulun kapatılması gerektiğini söyledi.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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