Savcılık, İmamoğlu’nun terörden serbest bırakılmasına itiraz edecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “terör” suçlaması kapsamında serbest bırakılmasına itiraz etmeye hazırlanıyor.

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, aynı dosyada yer alan “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili olarak serbest bırakılmıştı. Ancak savcılık, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edecek.

“KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNUYOR”

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun terör suçlamasıyla ilgili kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte, mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir.”

İTİRAZ KABUL EDİLİRSE NE OLACAK?

Başsavcılığın itirazı kabul edilirse, İmamoğlu hakkında yeniden tutuklama kararı çıkabilir. Bu durumda, hem yolsuzluk hem de terör suçlamalarından cezaevinde kalmaya devam edecek.

Ancak mahkemenin itirazı reddetmesi halinde, İmamoğlu mali suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanmaya devam edecek, ancak terör suçlamasından serbest kalmış olacak.