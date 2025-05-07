Savcılık ‘otobüs silah sayılır’ dedi: CHP şoförüne hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli beş polis memuru mağdur, otobüs şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre; 23 Nisan’da CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi’ne doğru seyir halindeyken, polis memurları Sare Y. ve Okan A. otobüsün güzergâhını öğrenmek için “dur” ikazında bulundu. Ancak şoför Gökhan Gülyurt, aracı polislerin üzerine sürdü. Otobüs daha sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi yönüne devam etti.

Adliye önünde görevli polis memuru Mehmet Ö., ısrarlı bir şekilde "dur" işareti vermesine rağmen araç yine durmadı. Polis memuru, olası çarpmayı önlemek için kendini yol kenarına attı.

Otobüs, Atatürk Bulvarı yönüne ilerlerken polis memurları Yasemin K. ve Okan Y. da aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli, bu kez de onların üzerine aracı sürdü ve yoluna devam etti.

Otobüs “silah” sayıldı

İfadesine yer verilen Gülyurt, içerisinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu otobüsle eski TBMM binasına gitmeye çalıştıklarını ve programa geç kaldıkları için durmadığını söyledi. Otobüsün büyük ve ağır olması nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu, milletvekillerinin de devam etmesini istediğini belirtti.

Ancak savcılık, şüphelinin aracı üç ayrı noktada ve beş farklı polis memurunun üzerine sürmesini, “görevi yaptırmamak için direnme” suçunun cebir unsuru olarak değerlendirdi. İddianamede, “şüphelinin polislerin ‘dur’ ihtarına rağmen aracını üç farklı bölgede görevlilerin üzerine sürmesinin suçun zincirleme şekilde işlendiğini gösterdiği” belirtildi. Ayrıca, olayda kullanılan otobüsün "silahtan sayıldığı" vurgulandı.

Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.