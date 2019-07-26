Savcılık, oyuncu Mehmet Akif Alakurt için harekete geçti

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medya üzerinden Türk bayrağına yönelik hakaret dolu paylaşımına karşılık savcılık harekete geçti. Alakurt'un sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden Türk bayrağını paylaşıp altına yazdıklarından rahatsızlık duyan bir takipçisi, ünlü oyuncuyu polise şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret etti, savcılık soruşturma başlattı.



INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI



Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.



POLİSE İHBAR ETTİLER



Sabah gazetesinin haberine göre, bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.



Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.



ulusal.com.tr



