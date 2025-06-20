Savcılık uyardı: "Baskı ile ifade verdim" diyene soruşturma açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin, kamuoyuna yaptıkları “baskı, zorlama ve tehdit ile ifade verdim” yönündeki açıklamalarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekonomim'e göre, Başsavcılık, bu tür beyanların soruşturmanın bütünlüğünü zedelediğini belirterek, benzer açıklamalar yapan kişiler hakkında re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bazı kişilerin, soruşturma süreci dışında kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, baskı altında ifade verdiklerini öne sürmelerinin yargı sürecine zarar verdiği ifade edildi.