Savcılıktan Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyonel tespit: İfadelerinde yalan beyan ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında örgütün gizli haberleşme trafiğine dair kritik bulgulara ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Savcılıktan Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyonel tespit: İfadelerinde yalan beyan ortaya çıktı
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 Örgüt elebaşı olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in güvenlik güçlerinin teknik takibinden kaçabilmek adına başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı deşifre edildi.

GÖKNUR GIDA ÇALIŞANININ HATTI ÇIKTI

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemelerde Kuriş’in gizlilik sağlamak amacıyla kullandığı hatlardan birinin izi sürüldü. Söz konusu hattın, soruşturma kapsamında yüzde 13,43 hissesine tedbir konulan Göknur Gıda şirketinde sigortalı çalışan A.K. adına tescilli olduğu ve fiilen Alihan Kuriş tarafından kullanıldığı tespit edildi.

İFADELERİNDE YALAN BEYANDA BULUNDUĞU SAPTANDI

Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre, Kuriş’in kullandığı iletişim hatlarına dair emniyet ve savcılık sorgusunda verdiği ifadeler de mercek altına alındı. Yapılan çapraz incelemeler sonucunda Kuriş'in adli makamlara gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu resmi tutanaklara geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütünün iletişim ağı, ticari ilişkileri ve mali yapılanmasını aydınlatmaya yönelik çok yönlü tahkikatını sürdürüyor.

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