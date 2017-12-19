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Savcılıktan Karlov suikasti açıklaması

Savcılıktan Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada "FETÖ elebaşı Gülen katili tanıyordu ve katilin telefonundaki tüm bilgilere ulaşıldı" denildi.

Savcılıktan Karlov suikasti açıklaması

Açıklamada teröristbaşı Gülen'in katili tanıdığı da belirtildi.

RUS HEYET, EMNİYETTE TEMASLARDA BULUNDU

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma için gelen Rus heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde temaslarda bulundu.

Rus heyette savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri yer aldı.

Heyet, Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu.

3'Ü POLİS 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Rus heyet, dün de Ankara Adliyesini ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş ise polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili, aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı./Sabah

Etiketler; #fetö #karlov #rus büyükelçi #Fetullah Gülen
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