Savcıyı makamında tehdit davasında ortalık karıştı! 5 sanığın tahliyesine Başsavcılık'tan ve avukatlardan çifte itiraz

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i bizzat makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de sanıkları arasında bulunduğu 13 sanıklı davada, 5 sanığın tahliye edilmesine yönelik karara Başsavcılık ve müşteki savcının avukatları tarafından itiraz edildi.

Söz konusu davanın ilk duruşması, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve iki gün sürmüştü. Bu duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslantatar’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 2’si tutuksuz sanık ile tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulunmuştu.

İKİ GÜNLÜK DURUŞMADA 5 TAHLİYE 1 DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, 2 gün boyunca süren duruşmada alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklamıştı. Heyet, tutuklu sanık Aylin Arslantatar’ın ’ev hapsi’ ve ’yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti. Diğer 4 tutuklu sanığın ise, ’yurt dışına çıkış yasağı’ tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Mahkeme, sanık Mustafa Kemal Zengin’in ise mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelemişti.

Tahliyelere ilişkin verilen bu ara karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların üzerlerine atılı olan suçlarda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmış olmadığı ve gelinen bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı. Dilekçede, sanıkların yeniden tutuklanması talep edildi.

"DELİLLERE ETKİ ETME İHTİMALLERİ SOMUT"

Öte yandan, verilen tahliye kararlarına müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in avukatları tarafından da itirazda bulunuldu. Avukatlar tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, Yavuz Engin’in, örgütlü suçlar ve terör nitelikli eylemlerle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle, sanıklar tarafından makam odasında açık bir biçimde tehdit edildiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, savcı Engin'in kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde hedef alındığı, olayın kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve dosyada mevcut olan delillerin bu hususu açıkça ortaya koyduğu belirtildi. İtirazda, sanıkların serbest kalmaları halinde, delillere etki etme, mağdur ve yakın çevresi üzerinde baskı kurma, örgütsel bağlantılarla irtibat kurarak tanıkları yönlendirme ihtimalinin somut biçimde mevcut olduğu ifade edildi.

Dosyada bulunan mevcut deliller, sanıklar arasındaki iştirak ilişkileri, öldürmeye teşebbüs suçu, örgütsel yapı bağlantıları ve Yavuz Engin'in yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusunun birlikte değerlendirilerek, sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesi, değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.