"Savcıyım, polis benim emrimde" diyen kişi hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul’da köpeğiyle bindiği otobüste savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden Y.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

“HAKARET” VE “TEHDİT”

Şüpheli Y.S. hakkında, olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ve otobüs şoförüne yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” ve “tehdit” suçlarından da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma, olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “tehdit” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen işlem başlatmış ve tarafların kimliklerinin tespiti için emniyete talimat vermişti.

NE OLMUŞTU?

Toplu taşıma aracında kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan Y.S, başka bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırmış, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözaltına alınan Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ayrıldığı, ayrıca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüphelinin geçmişinde “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından kayıt bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Y.S., savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.