Savunma harcamalarında son 10 yılın en yüksek artışı yaşandı

Dünyada savunma harcamaları arttı. Son 10 yılın en yüksek artışı, geçen yıl yaşandı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, dünya genelinde savunma harcamalarına ilişkin raporunu Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkladı.

Rapora göre savunma harcamaları dünya genelinde, 2019'a göre yüzde 4 arttı.

Savunma harcamalarını en çok artıran ilk üç ülke ABD, Suudi Arabistan ve Çin olarak sıralandı. Dördüncü sırada ise Rusya var.

Raporda ABD'nin savunma bütçesi, Avrupa ülkelerinin savunma bütçesi ile karşılaştırdı. Buna göre ABD'nin savunma bütçesi, Avrupa ülkelerininkinden dört kez büyük.

Büyük güçler arasındaki gerginlikler ve artan tehdit duygusuna da işaret edildi raporda, Avrupa ülkelerinin harcamaları yüzde 4,2 artarken, Türkiye'ye ilişkin rakamlara yer verilmedi.

ulusal.com.tr