Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ulak Haberleşme A.Ş. basın lansmanında konuştu.
İsmail Demir, S-400 ve F-35 konularına dair açıklamalarda bulundu.
S-400
S-400'lere dair konuşan Demir, "Süreç devam ediyor." dedi.
F-35
ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400'lere ilişkin "Süreç devam ediyor." dedi. ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ulak Haberleşme A.Ş. basın lansmanında konuştu.