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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400'lere ilişkin "Süreç devam ediyor." dedi. ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ulak Haberleşme A.Ş. basın lansmanında konuştu.

İsmail Demir, S-400 ve F-35 konularına dair açıklamalarda bulundu.

S-400

S-400'lere dair konuşan Demir, "Süreç devam ediyor." dedi.

F-35

ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #F-35
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