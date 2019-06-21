Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400'lere ilişkin "Süreç devam ediyor." dedi. ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ulak Haberleşme A.Ş. basın lansmanında konuştu.



İsmail Demir, S-400 ve F-35 konularına dair açıklamalarda bulundu.



S-400



S-400'lere dair konuşan Demir, "Süreç devam ediyor." dedi.



F-35



ABD ile yaşanan F-35 gerginliğine değinen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz sizi çıkarttık denebilecek bir konu değil. Dostluk ilişkilerine sadığız." diye konuştu.



ulusal.com.tr