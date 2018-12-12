Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planladıklarını bildirdi.



Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirveyle oluşturulan iş birliği ve iletişim platformu sayesinde, özellikle geniş çevredeki paydaşlarının görüşlerini dinleyeceklerini söyledi.



Küresel Güç Vizyonu ile gelecek yıl yapmayı planladıkları, tüm tarafların bütün açıklığıyla görüşlerini ifade edeceği, gelecek yapılanmasında ortak devlet aklının oluşturulacağı daha geniş kapsamlı bir Savunma Sanayi Şurası sonucunda da katılımlı yönetim felsefesiyle uzun soluklu stratejik vizyonu hep birlikte tasarlayacaklarını ifade eden Demir, "Bu çalışmaların nihai adımını atıp, savunma sanayisini yeniden yapılandırmış olacağız." dedi.



Son yıllarda Türkiye'ye dahilde ve hariçte kurulan tuzakların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bertaraf edildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Milletimizin desteğine ve hakka inancınıza dayanan dik duruşunuzla ülkemiz her türlü belayı def edebildi ve ediyor. Sınır ötemizde sinsice hazırlanan tuzakları bozma yönünde harekete geçtiniz. Sizin liderliğinizle kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarla dosta gurur, düşmana hüzün veren başarılara imza attılar ve atmaya devam ediyorlar. Tarihsel sorumluluğumuz, dünya mazlumlarının beklentisi, içinde bulunduğumuz coğrafya şartları, ülkemizin tüm unsurlarının Küresel Güç Vizyonu ile yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekten hareketle zatıalinizin uluslararası arenalarda gösterdiği büyük başarıyla güçlü ticari ve kültürel ilişkiler kurulabilmiştir. Bunun oluşturduğu yumuşak güç eksenini, yüksek teknoloji, bilgi, tecrübe ve insan kaynağı temeline dayalı bir savunma gücüyle desteklemek gerekmektedir ancak bu takdirde gerçek anlamda küresel bir güç olabiliriz."



Savunma sanayisi stratejisi



İsmail Demir, yeni dönemde bütünsel bir savunma sanayisi stratejisinin benimsenmesinin ve hayata geçirilmesinin elzem olduğunu belirtti. Bu itibarla Savunma Sanayii Başkanlığının temel görevinin sadece tedarik değil, "koordinasyon, gelecek tasarımı, planlama, teknoloji ve kaynak yönetimi odağında sektör otoritesi olarak yapıyı yeniden tasarlamak" olduğunu vurgulayan Demir, stratejilerini, açığa çıkmış ihtiyaçlar kadar, açığa çıkması muhtemel olanları da kapsayacak şekilde, değer zinciri ve varlık yönetim modeli perspektifiyle yeniden gözden geçirdiklerini bildirdi.



Projelerdeki son gelişmeler



Savunma sanayisi projelerindeki güncel gelişmelere ilişkin de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde, yapılan atışlarda Hisar hava savunma sistemimizin yeni aşama testleri başarıyla gerçekleştirilmiş, Bora füzemiz test atışında noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurmuş, ÇAFRAD çok amaçlı faz dizinli yeni nesil radarımız başarıyla yönlendirme yaparak, hava hedefinin isabetle etkisiz hale getirilmesini sağlamış, hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme faaliyetlerimizde yeni motorumuz başarıyla test edilmiştir. Pakistan'a MİLGEM ve Atak ihracatı yanında, uluslararası alanda iş birliği ve ihracat faaliyetlerimizin örneği olarak da gelecek hafta pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz. İlaveten, yeni nesil Atak Projemize, Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık taleplerinin olduğunu da belirtmek isterim. Bunların yanında haberleşme, yarı iletken teknolojileri, görüntüleme algılama sistemleri ve buna ilişkin sensörler gibi adını saymadığım nice ileri teknoloji alanlarında 100'ü aşkın Ar-Ge projeleri hayata geçirilmektedir."



İsmail Demir, kuantum hesaplama, mikro elektromekanik sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve bütünleşik insansız sistemler ile akıllı karar destek teknolojileri, plazma ve ileri malzeme teknolojileri gibi ihmal edilmeden geliştirilmesi gereken alanlarda ve geleceğe yönelik sürpriz teknolojilerin atlanmaması yönünde takiplerini ve çalışmalarını sürdüklerini dile getirdi.



Demir, özellikle Ar-Ge'nin ve teknoloji geliştirme çabalarının ürünle buluşturulması faaliyetlerinin öneminin farkında olduklarını ve çalışmalarını bu eksende yönlendirdiklerini ifade etti.



İnsan kaynakları ve gençliğe ulaşma konusundaki vizyonlarını anlatan Demir, zirve sırasında da gençliğe ve insan kaynaklarına yönelik "Vizyoner Genç" adıyla yeni bir tanıtımı yarınki gençlerle buluşma programında yapacaklarını bildirdi.