Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.45'te başladı.



Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı. Bu doğrultuda Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidilmiş ve komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ile Milli Savunma bakanlarından oluşacağı belirtilmişti.



SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ MASADA



Toplantıda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürütmekte olduğu savunma sanayi projeleri, Fırat Kalkanı ve devam etmekte olan Afrin harekatından edinilen tecrübeler masaya yatırılacak.Toplantıda Afrin hareketının yanı sıra Altay Tankı ihalesinde gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Kara Kuvvetleri'nin kullanımına yönelik yaklaşık 500 araçlık özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesinde karar alınması bekleniyor.