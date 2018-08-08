Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Birçok ilklerin yaşandığı toplantıda toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.

Toplantı 3 saat sürdü. Milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı. Mevcut sistemlerin geliştirilmesine yönelik de yeni adımlar atılacak.



Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de yapılan toplantıda masada toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler vardı.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada projelerin gözden geçirildiği ve yeni kararların alındığı belirtildi.



"Savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır." denildi.



Alınan kararlar gereği ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması için projeler geliştirilecek. Yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu için projeleri gözden geçirilmesi kararı alındı.



ulusal.com.tr