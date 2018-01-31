Savunma Sanayii için 9,4 milyar dolarlık 55 proje değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez gerçekleştirilen toplantı 7 saat sürdü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk defa düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 7 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.