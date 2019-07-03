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Sayısal Loto 03 Temmuz 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen, Sayısal Loto oyununun 1232. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto 03 Temmuz 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 15, 17, 29, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto
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