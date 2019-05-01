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Sayısal Loto 1 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1214'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto 1 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 18, 20, 25 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1214'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 827 bin 298 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 3 bin 786 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 60 kişi 64 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 804 kişi 10 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte, toplam 2 milyon 177 bin 93 lira ikramiye dağıtıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto
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