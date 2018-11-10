'Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir'
'Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir'
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan bilgi istedi
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan bilgi istedi
Önce gönüllü oldu şimdi hisse aldı
Önce gönüllü oldu şimdi hisse aldı
Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem

Sayısal Loto 10 Kasım 2018 çekiliş sonucu belli oldu

 Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 165'inci çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto 10 Kasım 2018 çekiliş sonucu belli oldu

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 18, 28, 29 ve 46 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi, 5 bin 276 lira 50'şer kuruş; 4 bilen 8 bin 7 kişi, 74 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 146 bin 245 kişi, 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.