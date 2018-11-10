Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 165'inci çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 18, 28, 29 ve 46 olarak belirlendi.



Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi, 5 bin 276 lira 50'şer kuruş; 4 bilen 8 bin 7 kişi, 74 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 146 bin 245 kişi, 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

