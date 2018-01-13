Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.
Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.
Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 13 Ocak çekiliş sonucu belli oldu. Bu haftaki sonuca göre 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121'er lira ikramiye kazandı
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
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