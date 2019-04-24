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Sayısal Loto 24 Nisan 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1212'inci hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto 24 Nisan 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 17, 23, 39, 41 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1212'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 857 bin 338 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 3 bin 471 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 274 kişi 64 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 501 kişi 10 lira 25'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Samsun'un Bafra ilçesinde yatırıldığı belirtildi.


 

Etiketler; #sayısal loto
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