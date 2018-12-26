Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 31, 33, 40, 42 ve 48 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 5 bin 220 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 416 kişi 76 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 64 bin 315 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 1 milyon 334 bin 850 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 854 bin 544 lira 28 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 478 bin 442 lira 22 kuruş kamuya aktarılacak.



