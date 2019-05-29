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Sayısal Loto 29 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1222. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 13, 19, 27 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 29 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 13, 19, 27 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto
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