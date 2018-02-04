Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 3 Şubat çekiliş sonucu belli oldu. Sayısal Loto 3 Şubat ikramiye ne kadar oldu? Sayısal Loto haftaya ne kadar devretti? Cevabı haberimizde

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 108'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8,14, 31, 34, 38 ve 41 oldu.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.