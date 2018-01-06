Sayısal Loto 6 Ocak 2018 çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.



