Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.
Sayısal Loto 6 Ocak 2018 çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira devretti
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.
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