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Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 106'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 13, 19, 25, 35 ve 40 oldu.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 106'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 13, 19, 25, 35 ve 40 oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 136 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 128 bin 841 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 6 bin 635 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 449 lira 16 kuruş aktarılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto #Sayısal Loto sonuçları #milli piyango idaresi
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